Minust sai kuraator seetõttu, et töötan sihtasutuses Järvamaa kultuuri koordinaatori ja Järva vallas kultuuritöötajana. Esimest korda olin kuraator noorte laulu- ja tantsupeol «Püha on maa», mis tähendab, et sel korral osalen peol kuraatorina teist korda.