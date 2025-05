Türi noored suudavad meisterlikult palli visata

Türi põhikooli esindusega võistlustel käinud õpetaja Liisa Gritšenko ütles, et head tulemused oli ilus punkt ärevalt alanud päevale. «Võistlustele sõitu alustades selgus, et puudu oli neli noorsportlast. Kes haigestus ja kes pidi minema viiulikontserdile. Nii ei jäänud üle muud, kui pidime hakkama saama nendega, kes olid olemas. Nii mõnigi pidi seetõttu tegema alasid, milleks ta polnud valmis,» selgitas­ ta.

Gritšenko märkis, et erilist uhkust sai kogu kooli esindus tunda siis, kui Eesti parimaks palliviskajaks krooniti poiste nooremas vanuseklassis Remo Kald. «Veel enne viimast viskevooru oli ta 55.88 meetriga teine, jäädes liidrile paari meetriga alla. Treener Leonhard Soom ütles talle, et peab minema vaatama teist õpilast, kes samuti finaali sai, kuid võttis enne Remolt­ lubaduse, et ta viskab end viimase viskega võitjaks,» meenutas ta.