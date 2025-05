Oisu lasteaed ootab tähtsat sünnipäeva tähistama

Oisu lasteaia õpetaja Anneli Raitar andis teada, et pidulik koosviibimine saab toimuma 6. juunil kell 15. "Aeg on taas tulla kokku, et näha endiseid töökaaslasi ja meenutada toredaid koosveedetud aegu, jalutada ringi meie armsas majas ning vaadata näitust vanadest asjadest. Samuti saab nautida kaunist laste kunsti ja meeleolukat kontserti," kutsus ta.