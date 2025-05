Alo Aasma lahkub asekantsleri ametist

Aasma sõnas, et kuigi tema tööleping lõppeks ametlikult alles sügisel, on ta otsustanud ameti maha panna veel enne suve. "See on amet, kus tuleb endast pidevalt anda sada protsenti, nii et sädemeid lööb kahte lehte. Nelja lapse ja pere kõrvalt on sellist tempot pikalt väga raske hoida. Leian, et olen oma perele palju võlgu. Ehk siis lahkumise põhjused on puhtalt isiklikku laadi - võtan aja maha," tunnistas ta.