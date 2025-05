Kõnnijalgpall võttis rahvusvahelised mõõtmed

Kõnnijalgpalli Järvamaale tooja Arto Saar rääkis, et eelmisel aastal jõudis Paide kõnnijalgpalluriteni kiri Lätist Cesisest, kus kutsuti eakaid külla, et õpetada neile kõnnijalgpalli. "Aga me saime valesti aru ja mõtlesime, et meid kutsuti külla eesmärgiga õpetada lätlastele kõnnijalgpalli," meenutas ta.