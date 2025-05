Mitt on varasemas intervjuus öelnud, et saates «15 küsimus» ootas teda esmalt ees prooviesinemine, kus formaati mängiti paarikaupa läbi. Eesmärk oli saatemeeskonnale ladusa jutu ja leidlike vastustega silma jääda. «Seal öeldi kohe, et saade on pigem meelelahutuslik vestlussaade ning õigete vastuste pärast ei pea muretsema ja alati võib ka huupi pakkuda,» selgitas ta. «Ma ei pea end küll kõige jutukamaks inimeseks, kuid elementaarne arutlusoskus on olemas ja saatesse ma igal juhul pääsesin.»