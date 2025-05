Põhikooli mure – suur maja, aga vähe ruumi

Kui Paide Hillar Hanssoo põhikool 2019. aasta septembris avati, oli see maakonna ja lähiümbruse moodsaim, kus on laialt ruumi 400 õpilasele. Kuigi õpilaste arv on kuue aasta jooksul püsinud sama, on kooli kummitamas üha suurenev ruumipuudus.