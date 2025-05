Pipi-Liis Siemann: Reformierakond teab, et lisanduvad maksud ei suurenda erakonna reitingut

Eesti maksusüsteem, mida OECD peab üheks konkurentsivõimelisimaks, toetab investeeringuid, kasvu ja töökohtade loomist. Eesti maksusüsteemi konkurentsivõime on pälvinud Tax Foundationi tunnustuse juba 11 aastat järjest. Meie maksubaas oli (ja on praegugi) üks Euroopa madalamaid, selle eest ei saa aga samaaegselt soomukeid osta ja ka lõputult kvaliteetset haridust ning vajalikke avalikke teenuseid pakkuda.

Loomulikult teab ka Reformierakond, et lisanduvad maksud ei suurenda otsustajate populaarsust ega erakonna reitingut. Ometi on riigimehelik vajalikud otsused teha, isegi kui need pole rahva seas populaarsed. Automaks on üks näide - teadvustades selle mõju erakonna toetusele, võeti see samm siiski ette, sest pensionid, Euroopa heldeimad peretoetused, haridussüsteem, tervishoid ja julgeolek vajavad lisaraha.