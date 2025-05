Järvamaa muuseumi teadusjuht Ründo Mülts ütles, et konverentsi eesmärk on tõsta esile Järvamaa kultuuri- ja looduslugu ning tugevdada kodu-uurimise traditsiooni maakonnas. Osalema olid oodatud 5.–12. klassi õpilased Järvamaa koolidest. "Samuti on oluline, et noored saaksid harjutada avalikku esinemist akadeemilisemas, kuid tuttavas keskkonnas, tutvustades oma uurimistööd publikule," märkis ta. "Selle võimaluse sai eranditult kõik osalejad."