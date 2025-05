Paide huviteatri lavastus «Aevastus» on tehtud tuntud näidendi ainetel, mida on Eesti teatriloos mänginud ka legendaarne Vanalinna stuudio Eino Baskini lavastatuna nime all «Kes aevastas?».

Viimasel ajal on Paides palju kära tehtud selle ümber, et teater enam ei tegutse. Selle kõige varjus on aga ära unustatud, et järgmisel aastal saab juba 30aastaseks ehe kogukondlik huviteater, kes on kõik need aastad suuremat kära tegemata õhinapõhiselt teatrit teinud.