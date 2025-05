VAATA GALERIID Kirna mõisa väisas maailmakuulus florist

Kirna mõisa perenaine Tuuli Org rääkis, et Tulbifestivali raames pakkus Wagener ühel päeval laiemale publikule eksklusiivse floristikademo ning järgmisel päeval käed-küljes töötoa professionaalsetele lilleseadjatele.

Oru hinnangul on Wageneri tööde läbivaks jooneks lihtsus ja tähendus — igal kompositsioonil on oma mõte, idee, vormiline tasakaal. Inspiratsiooni saab ta ka ikebana kunsti põhimõtetest ning rõhutab, et ilu võib sündida ka kõige ootamatumatest materjalidest.