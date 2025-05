Meeste tuuri puhul on oodata ühtlase tasemega heitlust, kindlasti on võõrustajatel head võimalused. Kokku on Eesti meeskondi stardis kaks: kontinentaaltiim Quick Pro Team ning rahvusmeeskond.

Quick Pro Teamis on teiste hulgas nimekirjas kolm varasemat võitjat: Martin Laas (2015), Karl Patrick Lauk (2017, 2021) ja Mihkel Räim (2019). „Isiklikult on hooaeg olnud raske, viimane kuu on tulnud võidelda vana vigastusega, mistõttu olen võistelnud ehk 70-protsendilise võimekusega. On läinud ja läheb veel kindlasti paremaks, aga homme siiski ei pruugi superman olla veel,” rääkis Räim, keda motiveerib väga kõnealuse Eesti tiimi arendamine. “Ennast siiski maha ei kanna veel, lisaks on meeskond ümber üsna tugev. On ka natuke teistsuguse lõpuga finiš, saab põnev olema, positsioonivõitlus tuleb kindlasti teistmoodi,” lisas ta.