Muuseumi saabujaid seirab kullipilk

Muuseumi teadusjuht Ründo­ Mülts meenutas, et millalgi helistas üks härra ja pakkus muuseumi kogu­desse üht linnutopist, täpsemalt kana­kulli. Mülts leidis, et iseenesest pole muuseumil selle vastu midagi, sest eks ole Järvamaal kanakulle lendamas nähtud, seega miks ei võiks selle liigi esindaja topis maakonnakeskuse muuseumis olla­. «Ega me teadnud, mida oodata, arvasime, et võib­olla on see kellegi kodus ammu seisnud, veidi räsitud ja tolmune topis,» lausus Mülts.