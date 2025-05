Arvo Pärdi sünnipäevaks saab spordihallist uhke kontserdisaal

Idee pühendada säärane suurkontsert linna aukodanikule Arvo Pärdile pärineb Paide­ Püha Risti kiriku koguduse juhatuse esimehelt Aivar-Joel Rikilt­, kes on võtnud kogu projekti nüüd ka eest vedada. «Juba kaks aastat tagasi tegin linnavalitsusele ettepaneku, et korraldame Pärdi auks midagi suurt ja väärikat. Kogu maailma muusikaringkonna pilgud on tänavu suunatud Pärdile ja tema loomingule, näidakem siis kogu maailmale, kust ta pärit on,» lausus ta.