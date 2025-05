Toetuse eesmärk on muuta Eesti linnade õhk puhtamaks ja võimalusi on võrreldes kahe eelneva vooruga juurde tulnud: rahastatakse ka pliitide uuendamist ning toetust saab taotleda olenemata hoone vanusest.

Taotlusvoor avatakse 2. juunil kell 11 riigi e-toetuse keskkonnas. Tegemist on jooksva taotlusvooruga, mis on avatud kuni eelarve ammendumiseni. Toetuse kogueelarve on kuus miljonit eurot ja taotlused vaadatakse läbi nende laekumise järjekorras.