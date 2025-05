Cityman OÜ ehitusmeister Karri Kool ütles, et müüridelt eemaldatakse lahtised kivid ning sinna aastate jooksul tekkinud huumus, mis on pannud kasvama nii rohttaimed kui ka puud. Samuti kaetakse müüripealne lubjaseguga, et edaspidist lagunemist vältida.