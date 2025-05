PILDID Järvamaa pühasse paika püstitatakse hiiglaslik lava

2025. aastal tähistatakse Eestis teema-aasta raames 500 aasta möödumist teadaolevalt esimese eestikeelse raamatu sünnist. Järvamaa laulu- ja tantsupidu on pühendatud just „Eesti raamat 500“ raames sõnumi sõna väele. Läbi kirjaniku A. H. Tammsaare sulest ilmunud teoste, mis Eesti inimeste südamesse on juurdunud, mõtestame sõnade sügavust ning seome seda tunnetega, mida väljaöeldu tekitab.