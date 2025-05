Rait Pihlegas: Prügimäed peavad asenduma töötleva tööstusega

Taristuminister Kuldar Leis on rõhutanud, et seni on Eesti jäätmekäitluse süsteem olnud killustunud ja aegunud. Tema sõnul on vaja terviklikku ja läbimõeldud lahendust, mis looks tõhusa ahela – alates liigiti kogumisest kuni jäätmete väärindamiseni Eestis. Eesmärk on asendada prügimäed töötleva tööstusega, mis panustab nii majandusse kui keskkonda.