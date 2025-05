Inimesed sõidavad odavama piima pärast maha kümneid kilomeetreid

Samal ajal on säilinud tugev side aiamaa ja omakasvatatud toiduga. Kesk-Eestis on toidu ise kasvatamine üks levinumaid tegevusi. Eramajade rohkus ja põllumajandusega seotud eluviisid hoiavad elus tava kasvatada kartuleid, köögivilju, marju ning valmistada moose ja mahlu.

Ka väiksemad toidupoed on Kesk-Eesti inimeste seas hinnatud, sest liikumisvõimalused suurematesse keskus­tesse on mõnikord piiratud.

Maapoed elavad kogukonna toel

Üks Kesk-Eesti väikepoepidajaist on Marek Balder. Ta tegutseb Järva­ vallas Ahulas, Albus ja Kaalepis. Tema kogemus näitab, et sageli peavad inimesed toote hinda olulisemaks kui sellega kaasnevaid varjatud kulusid, nagu kütus ja aeg. Tihti sõidetakse odavama kauba järele kilomeetrite taha, kuigi kodupoes oleks hind peaaegu sama ja sääst suurem.

Balderi ütlust mööda pannakse poed kinni mitte omaniku võimetuse, vaid kohalike ükskõiksuse tõttu. «Olen kuulnud tagasisidet, et minu poodides on letid tühjad. Jah, ongi. Seda selle tõttu, et mul pole mõtet tellida kaupa suurtes kogustes, et seda hiljem ära visata. Ole meheks ja tule osta need viimasedki tooted minu poodide lettidelt ära, et saaksin kohe uued tellida,» põhjendas ta.