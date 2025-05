Järvamaa jahindusklubi juhatuse liige Margus Vaas ütles, et klubi on üks suurimaid maakondlikke jahindusorganisatsioone Eestis. "Meil on 17 jahipiirkonda ja klubisse kuulub üle 500 jahimehe," täpsustas ta. "Ühelgi teisel maakonnal pole midagi sellist vastu panna."