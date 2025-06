Koolis räägitakse ohuennetusest

Türi Põhikooli üheks vankumatuks traditsiooniks on olnud kevadine Projektipäev. Sel sügisel nuputasid noored pikalt, mis võiks olla seekordse sündmuse läbiv teema ning valik jäi ohutushoiule ja riigikaitsele. Päeva jooksul külastavad klassigrupid erinevaid tegevuspunkte ning loenguid, kus saavad korrata nii vanu aga õppida ka uusi praktilisi oskusi ning vahetada mõtteid ohtudest, riskidest ja turvalisest käitumisest.

Projektipäeva peakorraldaja, õpilasesinduse presidendi Helerin Seera sõnul, lähtuti teema valikul ka koolinoorte soovidest ja mõtetest. „Kolmanda kooliastme noored avaldasid soovi näiteks esmaabi õppimise vastu ning eriti tahtsid nad ise proovida elustamisnuku peal südamemassaaži. Nad ütlesid, et see praktiline pool on miski, millest nad puudust tunnevad. Sealt hakkas ka mõte