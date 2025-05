Vaenukäo silmatorkavaim tunnus on oranžikat tooni mustaotsalistest sulgedest tutt pealael. Maandumisel ja muidu erutatud olekus ajab lind suletuti peas püsti, rahulikult maast toitu otsides või lennates on see lidusse­ tõmmatud. Uhke peaehe annab vaenukäole, rahvakeeli toonetutile, justkui mõne eksootilise indiaanipealiku või punkari väljanägemise.