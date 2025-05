Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Kaitseliidu Järva malevat ootab pühapäeval ees pealiku vahetus. 2021. aastal malevat juhtima tulnud kolonelleitnant Kuido Pettai annab teatepulga edasi major Agur Kiburile, kes teenis seni Paldiskis. «Tegemist on kaitseväe tavalise roteerimisega, kus ohvitser teenib ühel ametikohal tavaliselt kolm-neli aastat ja seejärel liigub edasi. Seda, et inimene oleks ühel ametikohal kuus ja enam aastat, on tänapäeval pigem erakordne,» põhjendas Pettai­ oma äraminekut.