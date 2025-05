SUUR GALERII Järvamaa laulu- ja tantsupidu „Sõna tunded“ ühendas Vargamäel sõnad ja emotsioonid

Laulu- ja tantsupidu toob esile sõna väe ja tunnete mitmekesise maailma, lähtudes A. H. Tammsaare loomingust ja mõttemaailmast. Pidu kutsub mõtestama, kuidas sõnad meid puudutavad, milliseid tundeid need meis äratavad ja kuidas sünnib harmoonia ning seda nii kirjanduses, tantsus kui ka elus. Nagu mitmevärviline rahvariideseelik, koosneb ka pidu eriilmelistest emotsioonidest: rõõmust ja liigutusest kuni pingete ja trotsini.

Vargamäele kogunemine ei ole pelgalt kultuurisündmus, vaid ka rännak meie juurte juurde. See on koht, kus sõna ja tunde kohtumine annab laulule ja tantsule sügavama tähenduse. Pidu ühendab eri vanuses ja taustaga inimesi ning avab ukse arutelule, milline on igaühe roll meie kultuuris ja kogukonnas.