„Soovin jätkata Kaitseliidu Järva maleva arendamist, et meie kaitseliitlased ja naiskodukaitsjad oleksid veelgi paremini valmis oma põhiülesande täitmiseks, milleks on Järvamaa ehk Eesti südame kaitsmine. Järva malev on seni olnud ja saab ka edaspidi olema loomulik osa kohalikust kogukonnast,“ ütles värske malevapealik major Kibur.