Muuseumis peeti väga erilist sünnipäeva

"Mind huvitab alati, kuidas emad saavad hakkama kahe või kolme lapsega. Muuseumis on 2021. aastast avatud näitus "Kaksikud ja kolmikud ja nende kärud". See on põnev ekspositsioon, kus on suured ja laiad vankrid. Aga nelikud! See on uskumatu! Muuseumi toredad naised olid nõus aitama ja meie ukraina kokk Anna tegi nelikutele ilusa tordi," selgitas muuseumi eestvedaja kutse Aljona Suržikova tagamaid.