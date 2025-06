Kergejõustikualad panid õpilased proovile

Järvamaa spordiliidu koolispordi projektijuht Piret Reinfeld märkis, et koolispordi hooaega lõpetaval kevadisel kergejõustiku võistlusel on alati palju osalejaid. "Aga see on mõistetav, sest võistelda saab erinevatel aladel ning ka vanuseklasse on rohkelt," põhjendas ta.