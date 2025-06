Järva-Jaani täitub nädalavahetusel taas laadakauba, muusika ja rõõmuga

Kümnendat aastat järjest toob see armastatud kogukonnasündmus Järvamaale kokku kaupmehed, käsitöölised, kultuurihuvilised ja perepäeva nautijad. Kavas on ostlemist, esinemisi, muuseumikülastusi ja auhinnamänge. Kõike seda ühes mõnusas laadapäevas, mille keskmes on koostegemine ja kogukonnarõõm.