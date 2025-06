Väikesed ratturid tiirutasid Roosna-Allikul

Roosna-Alliku mudilaste karikavõistluste kolmandale etapile, mis on traditsiooniliselt olnud rattasõit, kogunes korraldaja Tiiu Väli sõnul 51 last. Kõige rohkem oli stardis nelja-aastaseid lapsi, sest see on just selline hea iga, kus rattasõit tõsisemalt huvitama hakkab ning titeratas tahetakse millegi lahedama vastu välja vahetada.