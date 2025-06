Toidukaart leevendab järvalaste raskusi

Uuringust selgub, et kolmveerand vastanutest sai toidu- ja esmatarbekauba ostmiseks toidukaardile raha ning neljandik sai nii toidukaardile raha kui ka annetatud toiduabi. Kõige rohkem kasutasid kaarti mitmelapselised pered, üksikvanemad ja väiksema sissetulekuga inimesed, eriti Tallinnas ja suuremates linnades.

„Kuigi toidukaart üksi ei lahenda kõiki probleeme, on see paljudele eluliselt oluline tugi,“ ütles Sotsiaalministeeriumi toiduabi nõunik Aire Johanson.“ Värske uuring aitab paremini mõista, kuidas abi täpselt kasutatakse ning milliseid muudatusi võiks tulevikus kaaluda, et toetus jõuaks veelgi paremini abivajajateni.“