Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Paide linnapea Kaido Ivask viskab viimases Paide Linnalehes õhku mõtte, et tulevikku vaadates vajab kunstikool, raamatukogu, noortekeskus ja huviringid nüüdisaegseid tingimusi uues, liginullenergiahoones. Nii nagu paljudel omavalitsustel, on ka Paide linnal palju suuri hooneid, mida üleval pidada. Neist enamik on ehitatud nõukogude ajal ega vasta ammu tänapäeva vajadu­stele ei ruumiplaneeringu, mahuta­vuse suhtes ega ole ammugi energiasäästlikud. Paide kunstikooli ja Järvamaa keskraamatukogu käsutuses on kunagine keskkooliks ehitatud hoone ning noortekeskus tegutseb endises ujulakompleksis. Tinglikult võib loet­ellu lisada ka vana linnavõimla.