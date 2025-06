Väätsa lasteaeda tunnustati rahvusvahelise projektitöö eest

eTwinningu kooli märgis antakse kaheks aastaks koolidele ja lasteaedadele, kes on eTwinningu tegevustega järjepidevalt silma paistnud. Väätsa lasteaed Paikäpp on üks viieteistkümnest Eesti õppeasutusest, kellel on praegu eTwinningu kooli märgist. eTwinningu tunnustust antakse välja juba 2018. aastast. Märgis viitab sellele, et õppeasutus pöörab laiemalt tähelepanu kaasamisele, rahvusvahelisele koostööle, ühisele õppimisele ja meeskonnatööle, turvalisele internetikasutusele ning projektõppele.