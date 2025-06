Maal elamise päev tuleb tänavu Imavere piirkonda

Järva vald valmistub tänavuseks Maal elamise päevaks, mis toimub laupäeval, 20. septembril. Kui möödunud aastal oli fookuses Aravete, siis sel korral keskendub ettevõtmine peamiselt Koigi piirkonnale, kuid tegevusi jagub ka Imaverre ja ka Päinurme. Tegu on osa üle-eestilisest algatusest, mille eesmärk on tutvustada maaelu võimalusi ning kutsuda inimesi maale elama ja tegutsema.

Eile kohtusid Järva valla esindajad ja piirkondlikud partnerid, et alustada planeerimist ning panna paika esialgne tegevuskava. Esile kerkis soov rõhutada just Koigi võimalusi. Koigis on näiteks lasteaed, kool, mõisakompleks ja selle park, aga tutvustada ka kohalikke ettevõtteid.