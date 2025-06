Üks Wildin’ Ervita eestvedajaid, Hannes Linno, ütles, et sama palju on nad pidusid korraldanud ka eelmistel aastatel.

«Mõni aasta tagasi oli pidusid isegi rohkem, kuid juba teist aastat korraldame ka Väinjärve veepidu, mis on sedavõrd suur ja pikka ettevalmistusega töö, et selle kõrvalt on keeruline muudele pidudele rõhku panna,» selgitas­ ta.