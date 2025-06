Tänasest jääb Ambla Kool oma uste taga vaikseks. Koolimaja, kus aastakümnete jooksul on omandatud teadmisi, kogetud koolilõhnu ja peetud pidulikke aktusi, ning kogetud ilusaid hetki lõpetab tegevuse. See on päev, mil lõpeb üks ajajärk. Väikese, ent hingega kooli ajalugu.