Järvamaa põlisrahvas: riik ei saa meist teerulliga üle sõita

Järvamaa põlisrahva liikumise ühe eestvedaja Erik Perlini sõnul on põlisrahva liikumine Järvamaal saanud lisahoogu riigi üleolevast suhtumisest maarahvasse. Ehedaks näiteks on üleeestiline tuulikute saaga, kus kogukondade kaasamine on mitmel pool Eestis muutunud farsiks.