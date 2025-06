Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Väike Kameira saab peagi nelja-aastaseks, aga suur osa tema elust on olnud võitlus raske ja agressiivse haiguse – mõlema silmanärvi pahaloomulise kasvajaga. See pahalane on tekitanud suurt muret tema perele, lähedastele ja arstidele, kuid tüdruk ise on sellest läbi sammunud ingelliku rahu ja imekspandava vaprusega. Kameira ema Maive Premet rääkis «Pardiralli 2025» erisaates tütre loo, et julgustada kõiki samasuguse murega silmitsi olevaid peresid otsima tuge. Ehkki karmi diagnoosi saades lööb tugevaimagi inimese maailm kõikuma, õpetab elu Premeti sõnul tegema olukorraga kompromisse ning tundma rõõmu kasvõi sellistest väikestest asjadest, et saad hommikul ärgata oma voodis, viia lapse lasteaeda ja minna tööle.

* Kolmapäevast reedeni kestis Kaitseliidu Nurmsi õppeväljal nelja kooli ja 129 õpilase osalusel Järvamaa riigikaitselaager. Laagriülema abi, Türi ühisgümnaasiumi riigikaitseõpetaja reservkapten Lauri Lipp sõnas, et laagrisse tuli Eesti merekool Tallinnast 37, Paide gümnaasium 61, Koeru keskkool 15 ja Türi ühisgümnaasium 16 noorega. «Kui laagrit plaanisin, siis arvestasin 146 õpilasega, kuid nagu ikka, väike protsent oli neid, kes lõpuks kohale ei jõudnud,» selgitas ta. «Algusaastatel oli laager nädalavahetustel, aga elu näitas, et ega noored vaba nädalavahetust loovutada taha, ka oli osa uue nädala alguses laagrist sedavõrd väsinud, et kooli ei jõudnudki. Nii ongi välja kujunenud, et riigikaitselaager on ikka nädala sees.»