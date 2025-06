Algas Keskkonnaameti korraldatud karuputke võõrliikide tõrje

„Võõrliikide leviku takistamiseks on oluline teha tõrjet kõikides leiukohtades ja järjepidevalt. Aastatepikkuse tõrjetööga on karuputke võõrliikide kolooniad hävitatud enam kui 800 hektaril, aga samal ajal on leitud ka uusi kasvukohti. Keskkonnaamet korraldab sel aastal tõrjetöid kõikjal üle Eesti nii riigi- kui ka eramaadel,“ ütles Keskkonnaameti loodushoiutööde büroo juhataja Eike Tammekänd.