Tea, milline kõne võib olla pettus “Sinu lähedasega on juhtunud õnnetus”

Petturid räägivad veenvalt, heas eesti keeles ja rahuliku häälega. Nad väidavad, et sinu andmed on lekkimas, kontol toimuvad kahtlased liikumised või – mis kõige kurvem – et sinu pereliige on sattunud raskesse õnnetusse. Kõnele järgneb segadusse ajav jutt sellest, kuidas on vaja kiiresti katta haiglakulud või hoopis saada tagasi eelmise aasta eest kasutamata tervisehüvitisi.