Retla-Kabala Kooli direktor Jaanus Roosileht sõnas oma tervituses: „Head endised ja praegused töötajad, rollid, mida maja on teile pakkunud, võivad olla üsna erinevad, aga siht ja ülesanne on ikka olnud üks – et need väikesed ilmakodanikud, kes on usaldatud teie hoolde, oleks kaitstud, toetatud, õpetatud ja arendatud ning et neil oleks turvatunne."