Pildid Lagunenud, aga lootust täis

Järva valla info kohaselt on taas müüki tulemas ajalooline Aravete meierei, mis asub Piibe maanteel Aravete alevikus. Kuigi hoonet on üritatud müüa juba mitmendat korda, ei ole sellele seni ostjat leitud. Kui 2024. aasta juunis alustati enampakkumist alghinnaga 34 500 eurot, on hind nüüdseks langenud poole võrra. Üsna pea saabub sama hoone müügile alghinnaga 15 000 eurot. Uue enampakkumise tagatisraha on 10% alghinnast.

Müügis olev kinnistu on pindalaga 3355 m² ning selle sihtotstarve on tootmismaa. Tulevases Järva valla üldplaneeringus on alale kavandatud tootmise juhtotstarve. See tähendab, et tähendab, et maa-ala on planeeritud eelkõige tootmis-, tööstus- või ettevõtlustegevuseks, mitte elamuehituseks, avalikuks kasutuseks või põllumajanduseks.