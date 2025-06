6. juuni 2025 jääb Ambla kogukonna ajalukku kui kuupäev, mil koolikell kõlises viimast korda. Ambla kool, mis on aastakümneid olnud rohkem kui lihtsalt õppe­asutus, lõpetas tegevuse. See polnud lihtsalt üks lõpuaktus, vaid südamlik ja valus hüvastijätt paigaga, mis on olnud paljudele kodu, südameasi ja elutöö.