Jalgrattamuuseumis tuleb seiklusmäng

Jalgrattamuuseumi eestvedaja Valdo Praust andis teada, et nad korraldavad ettevõtmise orienteerumismängu vormis, kus jalgrattal seigeldes tuleb end kontrollpunktides proovile panna erinevate ülesannete täitmisega. „Seal saab muuhulgas proovida mitmeid selliseid rattaid, millega me igapäevaselt ei sõida. Igas punktis on tegevust nii lastele kui suurtele, seega on üritusele oodatud igas vanuses jalgrattasõbrad,” rääkis ta.