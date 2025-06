Rohelised kastid vallutavad Järva valda

Järva vald on usinalt terve kevade tegelenud uute roheliste kastide paigutamisega. Nimelt paigaldatakse avalikele palliväljakutele rohelised pallikastid, mis sisaldavad tasuta kasutamiseks mõeldud spordivahendeid. Tegemist on lihtsa, kuid kogukonda liitva lahendusega, mis võimaldab sportida just siis, kui selleks tekib soov.

Järva Valla Spordikeskuse juht Jaak Tammik sõnas, et värske õhk ja liikumine mõjuvad imeliselt nii tervisele kui enesetundele. Just sellepärast on pallikastide projekt tema hinnangul väärtuslik lisa Järva valla avalikule ruumile. "Eile sai pallikast viidud ka Amblasse. Pallikastis on kaks korvpall, suurus 5 ja suurus 7. Lisaks ka jalgpall ja sulgpallireketite komplekt," ütles Tammik.