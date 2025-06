Järvamaa kodud saavad taas küttetoetust taotleda

Väikeelamute omanikud saavad alates 2. juunist taotleda toetust kütteseadmete uuendamiseks, et parandada kodude energiatõhusust, tõsta tuleohutust ning aidata kaasa paremale õhukvaliteedile. Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse (EIS) kolmas taotlusvoor on avatud kuni eelarve lõppemiseni ja toetus võib ulatuda kuni 10 000 euroni. Varasemad voorud on näidanud, et huvi toetuse vastu on ka Järvamaal suur. Eriti on populaarseks osutunud ahjud ja soojuspumbad.