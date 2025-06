Paide Ristiku tänav 9 kinnistu parkla on juba pikemat aega „kaunistatud“ registrinumbrit 618TKB kandva Audi A6 Avantiga, mille päritolu ning kuuluvus on muutunud peaaegu kriminaalselt segaseks. Tegemist on sõidukiga, millel puudub ühistu elanike nõusolek parkimiseks ning mis on seisnud samas kohas juba vähemalt kaks aastat.