Porsche Eesti ja Auto 100 AS turundus- ja kommunikatsioonijuht Kristi Hürri kinnitas, et sel kuupäeval tulevad Järvamaale haruldased Porsche klassikud, et alustada traditsioonilist Tähesõitu, mis sel aastal saab alguse sümboolsest kohast – Porsche Tallinna esinduse ja värskelt avatud Porsche NOW Tartu vahelt.