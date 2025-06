PILDID Paides arutasid minister, omavalitsusjuhid ja arendajad tuuleenergia tuleviku üle

Seminari avas energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutt, kes rõhutas oma sõnavõtus erinevate osapoolte võtmerolli Eesti kliimaeesmärkide saavutamisel. “Elektrienergia varustuskindlus ja mõistlik elektrihind on meie kõigi ühine eesmärk ning seda peame lahendama ja otsustama kõik ühiselt – riigina, omavalitsusena, inimestena.” Tema sõnul on väikese riigi püsimisel eluliselt tähtis olla energiasõltumatu ning meie parim viis on seda teha nutikalt kombineerides – nii päikest, tuult kui tuumaenergiat, mis üksteist täiendavad.