Anna ka oma panus Tähtede toetusel rajatakse Türile metsloomade keskus

Eesti armastatud muusikud, kirjanikud ja teletähed on ühendanud jõud, et aidata hätta sattunud metsloomi ja tuua lapsed loodusele lähemale. Türile kavandatava Metsapesa keskuse rajamiseks on käima lükatud heategevuslik oksjon, kus saab endale soetada haruldasi esemeid ja elamusi. Oksjonitulu suunatakse uue keskuse katuse ja põranda ehituseks, et Metsloomaühing saaks pakkuda paremaid tingimusi nii päästetud loomadele kui ka loodushuvilistele lastele.