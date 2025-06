Albus peeti kolm pidu korraga

„Aastate jooksul on see päev edasi kandnud meie ühtehoidmise vaimu,“ ütles kogukonnaliige Alliken Koršunov. Kui muidu vedas üritust Albu kool (Põhja-Järva kooli Albu õppekoht), siis 2023. aastal, kui Albu sai Järvamaa aasta küla tiitli, hakati sündmust korraldama kogu kogukonnaga. Pidupäeva puhul heisati kogukonna lipp ning Sink sale proo eestvedamisel esitati kogukonnalaulu.

Kandlehelide saatel kuulutati avatuks Albu mõisa 25. kunstisuvi. Kunst sobib Albu mõisa seintele nagu valatult. See on ka põhjus, miks kunstnikud ikka ja alati soovivad oma teoseid Albu mõisa seintel eksponeerida. Tänavuse kunstisuve pealkiri on "Liblikapüüdja" ning ühendab endas kahe kunstniku teosed: Kaija Kesa-Rebane ning Aino Bach.